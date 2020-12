Dhruv Verma is excited about film based on true story of World War II read story- बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले और फिल्मी दुनिया में ‘इंडियन जेम्स बांड’ के नाम से मशहूर ध्रुव वर्मा इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘द गुड महाराजा’ की तैयारी में व्यस्त हैं. ध्रुव वर्मा ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म ‘द गुड महाराजा’ दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी पर आधारित है. Also Read - नमक इश्क का : भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा को पता है फैमिली ड्रामा में क्यों होती है तू तू...मैं मैं, इसलिए तो....

उन्होंने अभी हाल ही में भारत-पोलैंड फिल्म 'नो मीन्स नो' की शूटिंग पोलैंड में पूरी की है. उन्होंने बताया कि यह फिल्म संभवत: अगले साल मार्च में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी, इंग्लिश और पोलिश में बनी है.

पटना के कंकड़बाग के रहने वाले ध्रुव की प्रारंभिक शिक्षा हालांकि मुंबई में ही हुई. अभिनय का जुनून उन्हें स्कूल के दिनों से ही रहा था. अपने स्कूली जीवन के दौरान ध्रुव सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि वाद-विवाद और नाटक दोनों में सक्रिय रूप से शामिल होते थे. उनके अभिनय का सिलसिला स्कूली जीवन में ही प्रारंभ हुआ.

हाल ही में ध्रुव वर्मा ‘मिड डे शोबिज अवार्ड’ में भी नॉमिनेट किये गए हैं.