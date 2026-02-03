Hindi Entertainment Hindi

Dhurandhar 2 Teaser Review: खून की बारिश...खूंखार चेहरा...आंखों में बदले के अंगारे, इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा हमज़ा अली मज़ारी

Dhurandhar 2 Teaser Review: मोस्ट अवेटिड फिल्म धुरंधर 2 का टीज़र रिलीज़ हो गया है जिसमें हमज़ा अली मजारी का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह पहले से ज्यादा खतरनाक अवतार में नज़र आ रहे हैं.

Dhurandhar 2 Teaser Review: आदित्य धर की धुरंधर के पहले पार्ट की सफलता ने बॉक्स ऑफिस के परखच्चे उड़ा दिए थे. फिल्म की कहानी. कॉन्सेप्ट. गाने. डायलॉग. सब एक से एक बढ़कर थे. फिल्म को रिलीज़ हुए दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर इसका जलवा खत्म नहीं हुआ है. इसी बीच मेकर्स ने धुरंधर के दूसरे पार्ट का टीज़र आउट कर दिया है. जिसमें हमज़ा अली मजारी यानी रणवीर सिंह का किरदार पहले से ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है. वीडियो में हमज़ा की जर्नी को दिखाया गया है.

क्या है खास?

मेकर्स ने विजुअल ग्रैंडनेस, टोनल पावर और प्लॉट हिन्ट्स के बीच बेहतरीन रूप से बैलेंस किया है. वीडियो के पहले फ्रेम से ही कैमरा मूवमेंट, साउंड डिज़ाइन और एडिटिंग से एक हाई एक्सीरियंस का फील होता है.

12:12 मिनट पर क्यों आउट हुआ टीज़र

धुरंधर 2 के टीज़र को रिलीज़ करने के लिए मेकर्स ने एक खास समय का चुनाव किया. यानी 12 बजकर 12 मिनट. लोग ये जानने को भी उत्सुक हैं कि आखिर टीज़र के लिए ये वक्त क्यों चुना गया. क्या ये कोई शुभ मुहुर्त है या फिर कोई लकी चार्म. दरअसल, अंक ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं और 12 बजे ही घड़ी का एक चक्र पूरा होता है जिसे पूर्णता और पावर से जोड़कर देखा जाता है. इस बार मेकर्स पहले से ज्यादा और स्ट्रांग नज़र आना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये लकी टाइम चुना.