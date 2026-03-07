Hindi Entertainment Hindi

Dhurandhar 2 Trailer Hamza Ali Revenge Will Bring Zalzala Bloody Holi Ranveer Sigh Film

Dhurandhar 2 Trailer: ज़लज़ला लाएगा इस बार 'हमज़ा अली' का बदला! खून की होगी होली, रणवीर सिंह मचाएंगे तबाही

Dhurandhar 2 Trailer: आदित्य धर की रिकॉर्डतोड़ फिल्म धुरंधर के दूसरे पार्ट का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है जिसमें रणवीर पहले से भी ज्यादा खतरनाक लुक में नज़र आ रहे हैं. माना जा रहा है कि इसका ये पार्ट पहले से भी ज्यादा एक्शन से भरपूर होने वाला है.

Dhurandhar 2 Trailer: फिल्म Dhurandhar 2 का ट्रेलर सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार बदले की आग में जलता हमज़ा अली कितना खतरनाक होने वाला है. ट्रेलर की शुरुआत ही एक खौफनाक माहौल से होती है, जहां हर तरफ डर और तनाव का माहौल दिखाई देता है. फिर एंट्री होती है हमज़ा अली की, जो इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक और गुस्से में नज़र आ रहा है. ट्रेलर में उसके चेहरे पर बदले की आग साफ दिखाई दे रही है. दिलचस्प बात ये है कि इस बार मेकर्स पेड रिव्यू स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए ट्रेलर रिलीज़ के बाद से ही एडवांस बुकिंग शुरु कर देंगे.

दुश्मनों से भिड़ता हमज़ा

धुरंधर के पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह हमज़ा एक सीक्रेट मिशन के लिए दुश्मनों से भिड़ता नज़र आ रहा है. रहमान डकैत से लेकर वो हर उस शख्स को खत्म कर देना चाहता है जो गद्दार और देशद्रोही है. देखें ट्रेलर

अब इसके दूसरे पार्ट में आप हमज़ा की लाइफ जर्नी देख सकते हैं. धुरंधर का सेकेंड पार्ट गोलीबारी, मारधाड़ और तेज रफ्तार एक्शन सीन फिल्म को पूरी तरह मसाला एंटरटेनर बनाते हैं.

कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट

ट्रेलर देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बदले के इर्द-गिर्द घूमती है. हमज़ा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया. हमज़ा अली के परिवार में कौन-कौन था. जिन्हें मार दिया गया और क्यों? अब सिर्फ एक ही मिशन पर है, अपने दुश्मनों से बदला लेना. अपने देश को इन गद्दारों से बचाना. ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म में कई ऐसे ट्विस्ट और टर्न दिखाई दे सकते हैं, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेंगे.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. ट्रेलर के एक्शन सीन और हमज़ा अली के किरदार की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह फिल्म इस साल की बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक साबित हो सकती है.

1000, क्लब में शामिल हो सकती है धुरंधर 2

जानकारों के मुताबिक जिस तरह से इसके पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की उसी तरह अगर इसके दूसरे पार्ट को भी रिस्पॉन्स मिलता है तो इसकी कमाई भी 1000 का आंकड़ा पार कर सकती है. क्योंकि यश की ‘टॉक्सिक’ की रिलीज़ डेट भी आगे खिसका दी गई है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी सहित कई कलाकार अहम किरदार में दिखाई देंगे. ये फिल्म ईद से पहले 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.