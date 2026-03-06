By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dhurandhar 2 Trailer: कब, कहां, किस वक्त रिलीज़ होगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर, खून से रंगा 'हमज़ा' इस बार क्या कर गुज़रेगा?
Dhurandhar 2 Trailer: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज़ को लेकर अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने आखिरकार ट्रेलर की रिलीज डेट और टाइम बता दिया है. आप भी नोट कर लें डिटेल्स.
Dhurandhar 2 Trailer: बॉलीवुड के पावरहाउस एक्टर Ranveer Singh एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनकी मोस्ट अवेटिड फिल्म Dhurandhar: The Revenge यानी ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज होने जा रहा है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म का ट्रेलर कल, यानी 7 मार्च, को रिलीज के लिए तैयार है, और इस बात की जानकारी खुद अभिनेता ने दी है.
बढ़ रही है फैंस की बेसब्री
रणवीर ने यह भी बताया है कि फिल्म का ट्रेलर किस समय रिलीज किया जाएगा. ट्रेलर रिलीज के एलान के साथ फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ चुका है और अब ट्रेलर के रिलीज का इंतजार बड़ी उत्सुकता के साथ हो रहा है.
रणवीर सिंह का खूंखार अवतार
रणवीर सिंह ने 5 नए पोस्टर्स रिलीज के साथ फिल्म के ट्रेलर रिलीज की जानकारी दी है.पोस्टर में अभिनेता लंबे बालों के साथ हाथ में बंदूक लिए खूंखार अवतार में दिख रहे हैं.उन्होंने पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा, “तैयार हो जाइए, ट्रेलर कल, 7 मार्च को सुबह 11:01 बजे रिलीज़ होगा.’धुरंधर- द रिवेंज’ 19 मार्च 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.”
क्या होगी दूसरे पार्ट की स्टोरी
पोस्ट से साफ है कि फिल्म पहले पार्ट की तरह पैन-इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है.कहा जा रहा है कि इस बार फिल्म में हमजा अली (रणवीर सिंह) और मेकर इकबाल (अर्जुन रामपाल) के बीच भयंकर जंग देखने को मिलेगी.फिल्म के पहले पार्ट में रहमान डकैत की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी झलक दर्शकों को दूसरे पार्ट में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भाग से कनेक्ट करके ही फिल्म को आगे बढ़ाया जाएगा.
कब रिलीज़ होगी फिल्म
वहीं, 19 मार्च को ‘धुरंधर-2’ अकेले की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.पहले फिल्म का सामना यश की बहुप्रतिक्षित फिल्म टॉक्सिक से होना था, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया है.अब यश की टॉक्सिक 4 जून को रिलीज हो रही है. माना जा रहा है कि फिल्म की रिलीज को टालने का फैसला मेकर्स ने ईरान और इजरायल के बीच हो रहे तनाव को देखते हुए लिया है।
कहा जा रहा है कि बड़े बजट में बनी फिल्म को पैन इंडिया रिलीज होना है और तनाव की वजह से सिनेमा के वैश्विक बाजार पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है.
