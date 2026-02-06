Hindi Entertainment Hindi

Ranveer Singh Vanity Van Reality: OTT पर ‘धुरंधर’ आते ही रणवीर सिंह की वैनिटी वैन को लेकर क्यों मचा हंगामा? क्या है सच्चाई

सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' के ओटीटी पर रिलीज़ होने के बाद अब दावा किया है कि फिल्म के सेट पर रणवीर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था. वो सेट पर 3 वैनिटी वैन यूज़ करते थे. इसमें कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं.

Ranveer Singh Vanity Van Reality: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ओटीटी पर रिलीज़ हो चुकी है. जिसके बाद से उससे जुड़ी कोई न कोई अपडेट्स आ रहे हैं. कुछ वक्त पहले इस बात पर बहुत हंगामा मचा था कि फिल्म के सेट पर रणवीर तीन वैनिटी वैन यूज़ करते थे. इस खबर ने न सिर्फ लोगों को चौंकाया बल्कि स्टारडम और स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर भी बहस छेड़ दी.

कैसे उठा मुद्दा?

दरअसल, ‘धुरंधर’ चर्चा में आने के बाद इसके कुछ बिहाइंड-द-सीन वीडियोज़ और क्रू मेंबर्स के पुराने इंटरव्यूज़ फिर से वायरल होने लगे, जब लोगों की तेज नज़रें वैनिटी वैन पर पड़ी तो वो हैरान हो गए. इसके बाद सोशल वीडिया पर रणवीर के स्पेशनल ट्रीटमेंट को लेकर बहस छिड़ गई. लोग सवाल करने लगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो रणवीर को सेट पर 3 वैनिटी वैन का यूज़ करना पड़ा.

क्यों वायरल हुए स्क्रीनशॉट?

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म ‘धुरंधर‘ 30 जनवरी को ओटीटी पर रिलीज़ की गई. इस दौरान फिल्म की लो क्वालिटी पर कई सवाल किए गए. साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रणवीर की वैनिटी वैन पर भी चर्चा होने लगी. लेकिन उस वक्त इस वायरल खबर को लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया था.

स्क्रीनशॉट की सच्चाई

वायरल खबर में दिखाया गया कि रणवीर के पास तीन वैनिटी वैन थीं ‘हमजा वैन’, ‘हमजा स्टाफ वैन’ और ‘हमजा नॉर्मल वैन’. इस स्क्रीनशॉट के सामने आने के बाद इसे जुड़ा खुलासा भी हुआ है. नए अपडेट के मुताबिक ये वैनिटी वैन थाईलैंड शूट के दौरान का है. उस वक्त जो नॉर्मल गाड़ियां भी यूज़ की गई थीं उन्हें वैन का नाम ही दिया गया था.

किसलिए हुआ था इन वैन का इस्तेमाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म क्रेडिट में थाईलैंड शूट के वैन का जिक्र किया गया था. उस वक्त शूटिंग का शेड्यूल काफी लंबा था. इस वजह से एक वैन और दो गाड़ियां अलॉट की गई थी. इनका अलग-अलग जगह इस्तेमाल होना था. ये सिर्फ एक्टर के लिए नहीं थी इसमें स्टाफ और सामान को शूटिंग की लोकेशन पर ले जाना भी था.

धुरंधर 2 को टीज़र रिलीज़

बता दें, फिल्म के सेकेंड पार्ट का टीज़र मेकर्स ने हाल ही में रिलीज़ किया है. जिसमें रणवीर सिंह का खौफनाक अवतार देखने को मिल रहा है. मेकर्स को उम्मीद है कि धुरंधर के पहले पार्ट की तरह दर्शक इसके दूसरे पार्ट को भी इतना ही प्यार देंगे. फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है.