दीया मिर्जा (Dia Mirza) और वैभव रेकी (Vaibhav Rekhi) ने इसी साल फरवरी में शादी की थी और दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हुए थे. ऐसे में शादी के कुछ महीनों के अंदर ही एक्ट्रेस ने ये खुशखबरी सुनाई थी कि वो मां बनने वाली हैं. बात दें कि शादी के डेढ़ महीने के भीतर ही दीया ने बेबी बंप के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट शेयर कर सबको चौंका दिया था.

ऐसे में आज दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके फैंस को बताया कि वो 14 मई को मां बन गई थी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है. इसके साथ ही दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने अपने बेटे का नाम भी शेयर किया है उन्होंने अपने बेटे का नाम अव्यान आज़ाद रेखी (Avyaan Azaad Rekhi) रखा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने बेबी के हाथों की फोटो शेयर की है.

View this post on Instagram A post shared by Dia Mirza (@diamirzaofficial)



दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है कि उनकी प्रेग्नेंसी में कई सारी दिक्कते आई थी जिस वजह से बच्चे का जन्म समय से पहले हो गया है. अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में दीया ने अपने शुभचिंतकों और प्रशंसकों को शुक्रिया कहा है साथ ही बताया है कि अब उनका बेटा स्वस्थ है.