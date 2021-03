Dia Mirza And Vaibhav Rekhi Are Making Memories In Maldives: दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने हाल ही में ब‍िजनेसमैन वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) से दूसरी शादी की है और ये कपल आखिरकार अपने परफेक्ट हनीमून पर निकल ही गया है. बता दें कि शादी के बाद दोनों के पास अपने कुछ काम थे जिसकी वजह से ये कपल हनीमून के लिए कही घूमने नहीं जा सके थे. लेकिन अब शादी के एक महीने के बाद दोनों मालदीव्स पहुंचे हैं, जहां से दीया ने कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं. Also Read - Dia Mirza Wedding Joota Chupai Rasm: इस एक्ट्रेस ने छुपाए दीया की शादी में दूल्हे वैभव के जूते, देखिए Viral Photo

दीया मिर्जा (Dia Mirza) वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) के साथ इन दिनों मालदीव में हैं औऱ वहां से उन्होंने कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है. दीया ने अपने इंस्टाग्राम पर जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें वह किसी समुद्र किनारे नजर आ रही हैं.इन फोटोज में एक्ट्रेस फिरोजी रंग के बिकिनी टॉप में दिख रही हैं इसके ऊफर से उन्होंने ग्रीन प्रिंटिड सर्ग पहना हुआ है. Also Read - Dia Mirza Bridal Look: लाल साड़ी में Vaibhav Rekhi की दुल्हन बनीं Dia Mirza, देखें Viral Pictures



एक्ट्रेस की ये फोटोज मालदीव की हैं.फोटोज शेयर करते हुए दीया ने लिखा है कि ‘हिंद महासागर और यहाँ हम एक स्वर्ग में हैं, मजे ले रहे हैं, यहाँ पर हर पल अब तक खुशनुमा आनंद है. एक्ट्रेस की अदाओं का हर कोई कायल होने वाला है’.

View this post on Instagram A post shared by Dia Mirza (@diamirzaofficial)



दीया 15 फरवरी को बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की थी. दोनों की ये दूसरी शादी है. दीया ने शादी की कुछ खास फोटोज भी फैंस के लिए शेयर की थीं, दोनों की जोड़ी शादी में कमाल की लग रही थी.