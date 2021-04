Dia Mirza Announces Pregnancy Shares Picture And Say These Things: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने 15 फरवरी को अपने ब्वॉयफ्रेंड वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) के साथ शादी रचाई थी. ऐसे में अब इस कपल के घर में एक और खुशखबरी आने वाली हैं. दरअसल दीया मिर्जा (Dia Mirza) जल्द ही मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - हनीमून पर Dia Mirza के साथ उनकी सौतेली बेटी भी हैं मौजूद, सोशल मीडिया पर हो रही है इन तस्वीरों की चर्चा

अब दीया मिर्जा के पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया है, शादी के डेढ महीने बाद ही दीया ने खुद के प्रेग्नेंट होने की खबर अपने सोशल मीडिया पर दी है. इस फोटो के साथ ही उन्होंने कैप्शन ​में लिखा, ‘धन्य है… धरती मां के साथ एक होने का… जीवन की शक्तियों के साथ एक होने का जो हर चीज की शुरुआत है… तमाम कहानियों का, लोरियों और गानों के साथ एक होने का.. जीवन की उपज के साथ एक होने का और ढेरों आशाओं के साथ एक होने का सौभाग्य मिला है मेरे गर्भ में पल रहे इन सभी सपनों को पालने के लिए धन्य होने का’. Also Read - शादी के एक महीने के बाद हनीमून के लिए मालदीव पहुंचीं Dia Mirza, तस्वीरों में दिखा बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज

पिछले दिनों दीया मिर्जा (Dia Mirza) और वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) मालदीव हनीमून मनाने गए थे जहां से कपल की कमाल की फोटो वायरल हुई थी, खास बात ये थी इसमें वे अपनी स्टेप डॉटर के साथ नजर आईं थीं.

आपको बता दें वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) से पहले दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने साहिल संघा संग शादी की थी. लेकिन 11 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था. दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने साहिल से अलग होने की घोषणा 2019 में सोशल मीडिया पर की थी.