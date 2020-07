Also Read - दीया मिर्जा ने कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कही ये बात

View this post on Instagram

Also Read - दीया मिर्जा ने किया अपने माता-पिता के तलाक के दौर को याद, ,सौतेले पिता के बारे में कही ये बात

I feel like a 12 year old on a bicycle! You? #TBT Outfit @nicojournal ❤️