Dia Mirza rages on Vistara Airlines: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में फैंस को अपडेट देती रहती हैं. अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही दीया मिर्जा (Dia Mirza Baby) को वैसे तो गुस्सा होते सिर्फ फिल्मों में देखा गया है लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि वो एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara Airlines) पर भड़क उठीं. दीया मिर्जा ने आरोप लगाया है कि उन्हें और विस्तारा के प्लेन में बैठे अन्य यात्रियों को विमान में तीन घंटे इंतजार के बाद उतार दिया गया.

दीया मिर्जा ने ट्वीट कर विस्तारा एयरलाइंस के इस रवैये की शिकायत की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एयरलाइंस या एयरपोर्ट अथॉरिटी से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की. दीया ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मुंबई से दिल्ली के लिए विस्तारा की उड़ान यूके 940 को जयपुर में उतरने के लिए डायवर्ट किया गया और यात्रियों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया. विमान में 3 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरी में उन्हें उतार दिया गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी या विस्तारा से किसी भी तरह की मदद या जवाब वहीं मिला. हमारे बैग कहां हैं?'

UK904 to Delhi, is diverted to land in Jaipur. We wait inside the aircraft for 3hrs. Then we are told the flight is cancelled and are asked to disembark. NO ONE for the airport authority or Vistara to offer any help or answers. Where are our bags? @airvistara @AAI_Official

