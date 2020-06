Also Read - दीया मिर्जा ने कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कही ये बात

View this post on Instagram

Also Read - दीया मिर्जा ने किया अपने माता-पिता के तलाक के दौर को याद, ,सौतेले पिता के बारे में कही ये बात

“When a flower develops into a fruit, the petals drop off on its own. When one becomes spiritual,the ego vanishes gradually on its own. A tree laden with fruits always bends low. Humility is a sign of greatness.” – Swami Vivekananda #India #Ghar #OneIndiaStories #SundayMotivation Photo by @abhishekzenphotography