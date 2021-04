Pregnant Dia Mirza Sweats It Out at Home As She Turns Terrace into Gym: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को जमकर इंज्वॉय कर रही हैं. जहां एक तरफ एक्ट्रेस ने हाल ही में मालदीव से वापस लौटी हैं वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रख रही हैं ताकि वो खुद से पूरी तरह से फिट रख सकें. दरअसल दीया (Dia Mirza) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दीया (Dia Mirza) एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं. Also Read - Sunidhi Chauhan- Shalmali का गाना 'हियर इज ब्यूटीफुल' हुआ रिलीज़, Sugar की तरह हो रहा है फ्लो

दीया मिर्जा (Dia Mirza) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने घऱ के छत पर वर्कआउट कर रही हैं. इसमें वो योगा करती हुई नजर आ रही हैं साथ ही वो डंबल उठा रही हैं औऱ अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो से साफ जाहिर है कि दीया प्रेग्नेंसी में अपना पूरा ख्याल रख रही हैं ताकि वो आने वाले बेबी को अच्छी सेहत दे सकें.



बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने फरवरी में ही वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की है हाल ही में फैंस को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर दी है. दीया मिर्जा ने मार्च में अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज दी. दीया ने बेबी बंप (Dia Mirza Pregnancy) के साथ अपनी फोटो शेयर की थी, जिसके साथ उन्होंने फैंस को अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी थी.