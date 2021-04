Watch: Dia Mirza Celebrates Stepdaughter Samaira’s Birthday With Husband Vaibhav Rekhi & His Ex-Wife Sunaina: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है वो दूसरे पति वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) के बच्चे की मां बनने वाली हैं. बता दें कि वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) और दीया मिर्जा (Dia Mirza) दोनो की ये दूसरी शादी है. हाल ही में एक्ट्रेस मालदीव गई थी, जहां पर उन्हें उनकी सौतेली बेटी समायरा रेखी (Samaira Rekhi) के साथ मस्ती करते हुए देखा गया था. ऐसे में वहां से वापस आने के बाद अब एक्ट्रेस ने सौतेली बेटी समायरा रेखी (Samaira Rekhi) के लिए घर पर पार्टी रखी जिसमें वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) की पहली पत्नी सुनैना रेखी भी नजर आईं. Also Read - Dia Mirza की सौतन हैं बेहद बोल्ड, Vaibhav Rekhi से तलाक के बाद भी कायम है ये रिश्ता- Pics

दरअसल वैभव रेखी की एक्सवाइफ सुनैना रेखी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडिय शेयर किया है जिसमें वो अपनी बेटी की जन्मदिन मनाते हुए देखी जा सकती हैं. इसमें दीया मिर्जा सेलिब्रेशन का वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रही हैं.. वीडियो में दीया मिर्जा ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है. सुनैना रेखी के इस वीडियो पर दीया ने दिल वाली इमोजी बनाकर कमेंट किया है. Also Read - Sushmita Sen को बोल्डनेस में टक्कर दे रही हैं भाभी चारु असोपा, बाथटब की तस्वीरें और वीडियो वायरल



इस वीडियो को शेयर करते हुए सुनैना रेखी ने लिखा, “परिवार…” बता दें कि दीया मिर्जा और समायरा की बॉन्डिंग काफी अच्छी है. दोनों हाल ही में वैभव रेखी संग मालदीव भी गए थे, जिससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी उन्होंने शेयर की थीं.

बता दें कि हाल ही में दीया मिर्जा ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी खबर इंस्टाग्राम पर दी थी, जिसके लिए वह काफी ट्रोल भी हुई थीं. हालांकि, उन्होंने ट्रोल्स को भी खूब करारा जवाब दिया था.