Dia Mirza Wedding Bride Look Viral See Actress Amazing Pictures: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) आज दूसरी बार शादी के बंधन में बंधन वाली हैं. एक्ट्रेस मुंबई के बिजनेसमैन वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi ) से शादी कर रही हैं.दीया (Dia Mirza) ने अपने सोशल मीडिया पर भी अपनी शादी की एक छोटी से झलक दिखाई थी जिसमें वो हाथों में मेंहदी लगाए हुई थी. साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी ब्राइल शॉवर की फोटो शेयर की थी जिसमें वो व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही थी. Also Read - Diya Mirza ने बचपन में झेला था मां-बाप के अलग होने का दर्द, 11 साल बाद लिया तलाक, कैसी थी लव स्टोरी



अब एक्ट्रेस की जो फोटो वायरल हो रही है उसमें वो लाला साड़ी में नजर आ रही हैं और मंडप में जाती हुई दिख रही हैं. दीया ने इस दौरान सिर पर लाल दुपट्टा लिया हुआ है और माथे पर मांग टिका सजा हुआ है. दीया की फोटो देखकर आप भी उनके दिवाने हो जाएंगे.