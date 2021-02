Dia Mirza Joota Chupai Rasm: बॉलीवुड की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस दीया मिर्ज़ा (Dia Mirza) ने बीते सोमवार को अपने बॉयफ्रेंड वैभव रेखी (Vaibhav Rekhi) से शादी रचा ली है. सोशल मीडिया पर इस शादी की कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं लेकिन फिल्हाल दीया की शादी (Dia Mirza Wedding) की एक रस्म खूब चर्चा में है. इस रस्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) अहम भूमिका में नज़र आ रही हैं. Also Read - Dia Mirza Bridal Look: लाल साड़ी में Vaibhav Rekhi की दुल्हन बनीं Dia Mirza, देखें Viral Pictures

दरअसल दीया मिर्जा की शादी में अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) ने अपने जीजा जी के जूते छुपाए. सोशल मीडिया पर एक फोटो जबरदस्त वायरल हो रही है जिसमें अदिति राव हैदरी अपने हाथों में वैभव रेखी के जूते (Aditi Rao Hydari takes part in the Joota Chupai tradition in Dia Mirza Wedding) लिए पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. इस फोटो को अदिति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. Also Read - Dia Mirza ने बचपन में झेला था मां-बाप के अलग होने का दर्द, 11 साल बाद लिया तलाक, कैसी थी लव स्टोरी

बता दें कि दीया की मेहंदी से लेकर शादी तक की फोटोज इस वक़्त सुर्ख़ियों में हैं. दुल्हन के लाल जोड़े में भी दीया बेहद खूबसूरत लग रही थीं. इसके साथ ही हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी ब्राइल शॉवर की फोटो शेयर की थी जिसमें वो व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही थी.

बताते चलें कि अपने एक्स हसबैंड साहिल सांघा से 11 साल बाद तलाक लेने के बाद अब दीया ने बिजनेसमैन वैभव रेखी से दूसरी शादी रचाई है. शादी से पहले दीया मिर्जा और साहिल संघा एक-दूसरे के साथ छह साल तक रिलेशनशिप में रहे फिर पांच साल उन्होंने शादी में भी बिताए थे.