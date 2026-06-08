क्या अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी को धोखा दिया था? क्यों नहीं हो पाई थी दोनों की शादी? क्या थी वो शर्त जिसने पूरी गेम पलट दी?

एक वक्त था जब अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे को डेट कर रहे थे. 90 के दशक में दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था. लेकिन एक्ट्रेस के पैरेंट्स की एक शर्त के कारण ये शादी नहीं हो पाई.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/did-akshay-kumar-cheat-on-shilpa-shetty-why-couldnt-get-married-akshay-kumar-shilpa-shetty-and-twinkle-khanna-8439811/ Copy

Did Akshay Kumar cheat on Shilpa Shetty

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार लेडीज़ मैन रहे हैं. कई अभिनेत्रियों के साथ इनका नाम जुड़ा. कहा जाता है कि रवीना टंडन संग सीरियस अफेयर के दौरान वो शिल्पा शेट्टी के साथ भी प्यार की पींगे बढ़ाने लगे थे. इस बात को रवीन ने खुद कई इंटरव्यूज़ में माना है कि अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया था. 90 के दशक में अक्षय और शिल्पा शेट्टी के रिलेशनशिप ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. दोनों की मुलाकात ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ के सेट पर हुई थी.

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का रिलेशनशिप

फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने भी दोनों के रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों अपने रिलेशन को लेकर सीरियस थे और शादी करने वाले थे. लेकिन शिल्पा शेट्टी के पैरेंट्स की एक शर्त की वजह से ये शादी रुक गई. 8 जून के शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पर जानते हैं खास बातें.

शिल्पा शेट्टी के पैरेंट्स की शादी के लिए क्या थी शर्त?

बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए सुनील दर्शन ने कहा था कि अक्षय और शिल्पा गुड लुकिंग कपल थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उन्होंने बताया कि सालों पहले ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना को एक ज्योतिष ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी अक्षय कुमार के साथ होगी. सुनील ने आगे बताया कि उस वक्त तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज़ कर दिया था. लेकिन कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है. वही हुआ, आगे चलकर ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की शादी हो गई. अगर शिल्पा के पैरेंट्स शादी के लिए शर्त नहीं रखते तो शिल्पा और अक्षय दोनों साथ होते. हालांकि उनकी भी कोई गलती नहीं थी, हर कोई अपनी बेटी की सिक्योरिटी के बारे में सोचता है. ये शर्त हर लिहाज़ से शिल्पा की फाइनेंशियल और दूसरी सिक्योरिटी को लेकर थी.

क्या अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी को धोखा दिया था?

रवीना के बाद शिल्पा से अक्षय कुमार का नाम जुड़ा फिर उनका दिल ट्विंकल खन्ना के लिए धड़कने लगा. उस दौरान मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक अक्षय कुमार ने भी शादी के बाद शिल्पा को अपना करियर छोड़ने के लिए कहा, जिसके लिए शिल्पा तैयार नहीं हुई थीं. फिर साल 2000 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. जिसके बाद शिल्पा ने खूब हंगाना काटा था ये भी कहा था कि अक्षय ने उनका इस्तेमाल किया और दूसरे लड़की के लिए उन्हें छोड़ दिया. फिर 2001 में अक्षय ने ट्विंकल से शादी कर ली. इनके दो बच्चे हैं. वहीं शिल्पा शेट्टी ने भी बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी कर ली.