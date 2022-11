क्या 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर कपूर की 'मां' बनी हैं दीपिका पादुकोण, Viral हो रहे वीडियो में दिखी झलक

Brahmastra Part One Shiva: बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर धूम मचा रही हैं. फिल्म के पहले पार्ट ‘शिवा’ में रणबीर कपूर के ऑनस्क्रीन माता-पिता (अमृता और देव) को लेकर एक कहानी बताई गई, जिसका खुलासा ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट दो देव’ होगा. इस बीच फिल्म ने फैंस के बीच सस्पेंस छोड़ दिया है कि आखिर पार्ट दो में कौन होगा जो रणबीर कपूर के माता-पिता का किरदार निभा रहा है. ‘ब्रह्मास्त्र’ के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म का एक क्लिस शेयर कर दावा किया जा रहा है कि फिल्म में दीपिका पादुकोण हैं, जो रणबीर कपूर की मां ‘अमृता’ का रोल प्ले कर रही हैं.

थिएटर रिलीज के समय फैन ने इंटरवल के बाद फ्लैशबैक सीन में दीपिका पादुकोण की झलकियां देखीं थीं, हालांकि उस समय लोगों को डाउट था. लेकिन ब्रह्मास्त्र के ओटीटी प्रीमियर के बाद फैंस को यकीन हो गया है कि दीपिका पादुकोण सीक्वल में अमृता की भूमिका निभाएंगी. दीपिका की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह ब्रह्मास्त्र का एक सीन है. ब्रह्मास्त्र में अमृता के रूप में दीपिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.