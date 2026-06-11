सपना चौधरी के पति ने की मारपीट? बच्चों संग ससुराल छोड़ मायके में बैठी हैं हरियाणवी डांसर, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है.

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Sapna Choudhary domestic violence

हरियाणवी सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी को दिल्ली की द्वारिका महिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें अंतरिम सुरक्षा देते हुए उनके पति यशवीर साहू को उन्हें किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट करने से रोक दिया गया है. सपना ने साहू पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. ये आदेश सपना की अपकमिंग फिल्म मोमाकू से ठीक पहले आया है. कोर्ट ने वीर साहू को किसी भी तरह से फिर वो ऑफिस हो या सपना का घर, संपर्क करने से मना किया है.

क्या है मामला?

हालांकि कई इंटरव्यू में सपना ने अपनी शादी में खटपट का हिंट दिया था लेकिन कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन अब विवाद बढ़ जाने के बाद सपना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सपना के वकील का कहना है कि वीर साहू उनके क्लाइंट से मारपीट करते हैं और दोबारा ऐसा किए जाने की संभावना है. खासकर सपना को ये डर था कि उनकी फिल्म के प्रीमियर जो कि 10 जून को है, वहां पहुंचकर उनका पति कोई हंगामा ना खड़ा करे.

कौन है वीर साहू?

सपना चौधरी और वीर साहू ने 2020 में गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी. 9 महीने तक इस शादी की किसी को कानों खान खबर नहीं लगी थी. जब सपना प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी तब ये बात सामने आई. उस वक्त पहली बार वीर साहू ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सपना चौधरी से अपनी शादी का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि दोनों जनवरी 2020 में शादी की थी. इस समारोह में बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए थे.

कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?

सपना ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए बताया कि उनकी वीर साहू से मुलाकात 2015 और 2016 में हिसार की लाडवा गोशाल प्रोग्राम के दौरान हुई थी. पहली नज़र में वीर उन्हें बहुत खडूस लगे थे. इन्हें किसी के साथ हंसना-बोलना पसंद नहीं था. फिर जब मैंने वीर को टोका तो उन्हें बात करनी ही पड़ी. मुझे वीर सच्चा इंसान लगा. मुझे लगा..वो जैसा दिखता है वैसा है भी.

क्या काम करते हैं वीर साहू?

सपना के पति वीर हरियाणा के मशहूर प्लैबैक सिंगर और स्टेज आर्टिस्ट हैं. उन्हें हरियाणा का बाबू मान भी समझा जाता है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. वो सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं.

शादी के बाद बदल गए वीर साहू?

साल 2024 में सपना ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सपना ने खुलासा किया था कि उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं कि उन्हें कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं हुआ. वो बस एक रिश्ता निभा रही हैं. उन्होंने अपने पति के नाम का टैटू हटाने की भी बात कही थी.