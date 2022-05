Shah Rukh Khan in Brahmastra Teaser Video: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ का टीजर (Brahmastra Teaser Video) आज रिलीज कर दिया गया. फिल्म के टीजर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. हर तरफ इसी चर्चे हैं. ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और नागार्जुन (Nagarjuna) जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे लेकिन अब फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान की कथित एंट्री ने फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है. फिल्म के टीजर में एक शख्स दिखाया गया है जिसके शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) होने का दावा किया जा रहा है. ट्विटर पर कई यूजर्स ने कहा कि वो शाहरुख खान ही है. कुछ ने तो इससे जुड़े सबूत भी पेश किए.Also Read - सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उठने लगी कलाकारों को सुरक्षा देने की मांग, एक्टर ने पूछा- कितने सेफ हैं हम?

From the Body posture, this definitely looks like #ShahRukhKhan to me in #Bhramastra . pic.twitter.com/4mIOF0TpIb

बता दें कि ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा’ का ट्रेलर 15 जून को रिलीज किया जाएगा, लेकिन इसका टीजर ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. टीजर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और खतरनाक रोल में एक्ट्रेस मौनी रॉय दिखाई देती हैं. इन सब के अलावा एक और कैरेक्टर होता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता. अब इस कैरेक्टर को लेकर ट्विटर यूजर फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री का दावा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कैरेक्टर का बॉडीशेप देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये शाहरुख खान ही हैं. Also Read - अश्लील वीडियो शूट करने को लेकर बढ़ी Poonam Pandey की मुश्किल, गोवा पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

#ShahRukhKhan is in the Movie, Theaters Patt jayegi SRK k Entry pe ,🔥🔥🔥🔥 #Brahmastra #RanbirKapoor pic.twitter.com/1j93wzTgfR

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात पर समर्थन दिखाया कि उस रहस्यमयी कैरेक्टर में शाहरुख खान ही हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अगर ये शाहरुख खान हैं तो इस बार थिएटर्स फट जाएंगे.’ वहीं कुछ ने ‘ब्रह्मास्त्र’ की स्टारकास्ट के साथ शाहरुख की फोटो भी शेयर की है. बता दें कि टीजर वीडियो मेंरणबीर को शिव और आलिया को ईशा के रूप में दिखाया गया है क्योंकि दोनों एक उग्र तूफान में फंस जाते हैं. ये फिल्म 5 भाषाओं हिदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में 9 सितंबर को रिलीज होगी.

The guy in second picture is most probably #ShahRukhKhan 🔥👑.

And the reason for it :

They introduced everyone from cast with name and instantly they showed the second guy without name that’s the main reason he can be our King Khan 🙌

#Brahmastra pic.twitter.com/y6rWDDt4fV

— MASRUR SRKian (@Masrur2srk_) May 31, 2022