Dilip Joshi on Disha Vakani Comeback: तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो करीब 14 सालों से लगातार फैंस को पसंद आ रहा है और आए दिन शो से जुड़ी अलग-अलग जानकारी फैंस के सामने आती रहती हैं. हाल ही में खबरें आई थी कि शो के मुख्य किरदारों में से एक तारक मेहता यानि की शैलेश लोढ़ा भी शो को छोड़कर जा रहे हैं और अब खबरें हैं कि शो में दया भाभी की वापसी हो सकती है और वो शायद दिशा वकानी नहीं बल्कि कोई और होगा. ऐसे में अब शो में जेठालाल का किरदार निभा रहे एक्टर दिलीप जोशी ने बताया कि क्या दिशा वकानी शो में वापसी करेंगी या नहीं.Also Read - Disha Patani की इन तस्वीरों को देखने से पहले ढूंढ लें कमरे का कोई कोना, एक्ट्रेस ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें

ई टाइम्स से बातचीत में दिलीप जोशी ने कहा, ‘दिशा पिछले पांच साल से ब्रेक पर हैं, अब वापस लौटेगी या नहीं ये केवल प्रोडक्शन हाउस जानता है. मैं इन सब बातों पर पड़ना नहीं चाहता हूं. मैं खुश हूं कि दर्शक उसी प्यार से इस शो को देख रहे हैं, जैसा उस वक्त देखते थे जब दया शूटिंग कर रही होती थी. वहीं, दिलीप जोशी ने दिशा के घर बेटे के जन्म पर कहा, ‘मुझे खुशी है कि दिशा वकानी बेटे की मां बन गई हैं. वह मेरी को-एक्ट्रेस हैं और हमें शो में साथ में देखकर फैंस को काफी मजा आया था, मैं उनके और उनके परिवार के लिए बेहद खुश हूं.’ Also Read - फोटो में पहचानिए कौन है ये लड़का? वर्तमान का सबसे बड़ा बॉलीवुड डॉयरेक्टर, 50वें जन्मदिन पर दी ग्रैंड पार्टी

Will Pratiksha and her family agree for the marriage?🤞 To find out watch #TaarakMehtaKaOoltahChashmah, Mon-Sat at 8:30 PM.#TMKOC #TaarakMehta #TMKOCWorld #GokuldhamUniverse #TMKOCComedy #Popatlal #Marriage #NeelaTeleFilms #NeelaFilmProductions #Entertainment pic.twitter.com/KiT1YEwDTf

— Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (@TMKOC_NTF) May 23, 2022