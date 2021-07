Bollywood on Dilip Kumar’s Death: हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार आज इस दुनिया से रुखसत हो गए. 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया (Dilip Kumar Death) को अलविदा कह दिया. दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली. इस मौत की खबर से पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया है. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है. कई हस्तियों ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है. Also Read - Dilip Kumar Death: नहीं रहे दिलीप कुमार, ट्रेजडी किंग का सफर हुआ खत्म

अक्षय कुमार से लेकर ईशा देओल तक, हर सितारों से दिलीप साहब को नम आंखों से याद किया है. जैसे जैसे खबर लोगों तक पहुंचेगी और भी कई फिल्म स्टार्स हिंदी सिनेमा के चहीते एक्टर को याद करेंगे. Also Read - सलमान खान...ऐश्वर्या राय के बाद Ajay Devgn का हमशक्ल आया सामने, देखकर खा जाएंगे गच्चा

To the world many others may be heroes. To us actors, he was The Hero. #DilipKumar Sir has taken an entire era of Indian cinema away with him.

My thoughts and prayers are with his family. Om Shanti 🙏🏻 pic.twitter.com/dVwV7CUfxh — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 7, 2021

The emperor of acting.

Artists never die. They just change roles.

Alvida #DilipKumar sahab. pic.twitter.com/hqcg4ScScx — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 7, 2021

We lost a legend. Rest in peace #DilipKumar pic.twitter.com/ocu9hrhD99 — Vir Das (@thevirdas) July 7, 2021

Saddened by the demise of #DilipKumar sahab, one of the greatest actor and doyen of Indian Cinema. My thoughts and prayers are with his family. ॐ शांति pic.twitter.com/uOS2y1Csi9 — Manoj Joshi (@actormanojjoshi) July 7, 2021

#DilipKumar ji will be in our memories and hearts forever .

ॐ शांति 🙏🏻 pic.twitter.com/3RjMhXBX1v — Anup Jalota (@anupjalota) July 7, 2021

#DilipKumar ji we will miss you. Deepest condolences to #SairaBanu ji & the family 🙏🏼 May his soul rest in peace. 🙏🏼 pic.twitter.com/jvLQVQZK7j — Esha Deol (@Esha_Deol) July 7, 2021

From God we have come and to Him is our return.The greatest indian actor(in most opinions),legend,and #OG passes on. An inspiration and reference for most actors after him. Thankfully he will be alive in the wonderful world of cinema.Thank you and RIP #DilipSaab #DilipKumar 🤲🏽🙏🏽 pic.twitter.com/KAC2Aespue — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) July 7, 2021

बता दें कि दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है, त्रासद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हे ‘ट्रेजडी किंग’ भी कहा जाता था.दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘निशान-ए-इम्तियाज़’ से से भी सम्मानित किया जा चुका है.