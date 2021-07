Dilip Kumar and ShahRukh Khan Relationship Actor Treat Him Like a Son: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का आज सुबह 7.30 बजे निधन हो गया, उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबा हुआ है. दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को हर एक्टर अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है. ये तो सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और सायरा बानो सायरा बानो (Saira Banu) का कोई बच्चा नहीं थे, लेकिन वो दोनों ही बॉलीवुड के किंग खान यानि की शाहरुख खान (ShahRukh Khan) को अपने बेटे की तरह मानते थे. Also Read - Dilip Kumar Net Worth, Lifestyle: इतने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए दिलीप कुमार, 50 के दशक में चार्ज किया था 1 लाख

दिलीप साहब (Dilip Kumar) का रिश्ता शाहरुख खान (ShahRukh Khan) से बेहद खास रहा, दिलीप (Dilip Kumar) शाहरुख (ShahRukh Khan) को बेटे की तरह चाहते थे तो शाहरुख भी उन्‍हें वही सम्‍मान और दर्जा देते थे. शाहरुख (ShahRukh Khan) और दिलीप कुमार के रिश्‍ते पर सायरा बानो ने एक इंटरव्‍यू में बात की थी. सायरा बानो (Saira Banu) ने कहा था कि 'शाहरुख खान की पहली फ‍िल्‍म दिल आशना है के वक्‍त उनकी मुलाकात हुई थी, दिलीप साहब ने इस फ‍िल्‍म का सेरेमोनियल क्‍लैप दिया था. शाहरुख और दिलीप कुमार के बाल एक जैसे हैं'.



शाहरुख और दिलीप की पहली मीटिंग को याद करते हुए सायरा ने कहा कि उन दोनों में कई समानताएं दिखी थीं, इसलिए जब भी मैं शाहरुख से मिलती हूं तो उनके बालों में उंगली फिराती हूं और वो जब भी घर आता है बेहद प्यार और सम्मान के साथ मिलता है और हमेशा मुझे अपने बालों पर हाथ फेरने को कहता है.