Dilip Kumar Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) की सेहत में सुधार देखी जा रही है. 98 वर्षीय यह अभिनेता अभी भी अस्पताल में हैं. अभिनेता की पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो (Saira Banu) ने देर सोमवार एक बयान जारी कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी है.

यह बयान दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है: "हम दिलीप साहब पर ईश्वर की असीम कृपा के लिए आभारी हैं कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. हम अभी भी अस्पताल में हैं और आपसे दुआएं करने की अपील करते हैं ताकि इंशाअल्लाह वह जल्दी ठीक होकर अस्पताल से छूट जाए."

We are grateful for God's infinite mercy on Dilip Sahib that his health is improving. We are still in hospital and request your prayers and duas so that Insha'Allah he is healthy and discharged soon. Saira Banu Khan

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 5, 2021