Dilip Kumar, Bollywood, Mumbai, Dilip Kumar health Update, News, मुंबई: 98 साल के बॉलीवुड एक्‍टर दिलीप कुमार इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत स्थिर है. मुंबई के डीपी हिंदुजा अस्‍पताल में भर्ती दिलीप कुमार की सेहत को लेकर आज सोमवर को उनके परिवार ने ताजा जानकरी टि्वटर हैंडल पर शेयरकी है. सांस लेने में परेशानी के बाद से यहां एक अस्पताल में भर्ती सीनियर एक्‍टर दिलीप कुमार इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत स्थिर है.

दिलीप कुमार (98) को रविवार को खार के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था जो गैर-कोविड अस्पताल है. यहां जांच में कुमार को बाइलेट्रल प्ल्यूरल एफ्युजन (फेफड़े की बाहरी परत में तरल भर जाना) होने का पता चला था.

दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल पर जारी ताजा जानकारी के अनुसार, ”दिलीप साब ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, वेंटिलेटर पर नहीं. वह स्थिर हैं. प्ल्यूरल एस्पिरेशन (फेफड़े से तरल पदार्थ निकालने की प्रक्रिया) करने के लिए कुछ जांच रिपोर्ट का इंतजार है. छाती रोग विशेषज्ञ डॉ जलील पारकर दिलीप साहब की देखरेख कर रहे हैं.” Also Read - Mumbai में लोकल बस सेवा आज से हुई शुरू, यात्रा करने की ये है गाइडलाइंस

दिलीप कुमार के ट्विटर एकाउंट से आज सुबह11: 45 बजे एक अन्य पोस्ट में मीडिया से अनुरोध किया गया है कि केवल सत्यापित स्वास्थ्य जानकारी ही प्रकाशित-प्रसारित करें जो उनके ट्विटर हैंडल पर जारी की जाएगी तथा अन्य किसी पर भरोसा नहीं करें.

Update at 11:45am.

Dilip Saab is on oxygen support – not on ventilator. He is stable. Waiting for few test results to perform pleural aspiration : Dr Jalil Parkar, chest specialist treating Saab.

Will update regularly.

