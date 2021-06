Dilip Kumar is admitted to PD Hinduja Hospital in Mumbai, News:बॉलीवुड के सीनि‍यर अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को मुंबई (Mumbai) के पीडी हिंदुजा अस्पताल (PD Hinduja Hospital) में भर्ती कराया गया है. उन्‍हें पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. Also Read - Maharashtra Gyms Reopen: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में शाम 4 बजे तक जिम खोलने की इजाजत दी, मुंबई में भी मिली छूट

Veteran actor Dilip Kumar has been admitted to PD Hinduja Hospital in Mumbai. He was having breathing issues since past few days, says his wife Saira Banu pic.twitter.com/eNn4hfhELL

— ANI (@ANI) June 6, 2021