वेटरन एक्टर दिलीप कुमार ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया था. इस मौके पर दुनिया भर से फैंस ने उन्हें बधाई दी थी. दिलीप कुमार ने भी ट्विटर पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था- “97 वें जन्मदिन पर, कल रात से कॉल और मैसेज आ रहे हैं. इसके लिए धन्यवाद. उत्सव महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपके असीम प्रेम, स्नेह और दुआओं को देखकर हमेशा मेरी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से नम हो जाती हैं.

On this 97th birthday, calls and messages have been pouring in since last night-thank you! Celebrations are not important- your boundless love, affection and prayers have always brought tears of gratitude in my eyes. pic.twitter.com/1dYrHt1KCL

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) December 11, 2019