Dilip Kumar's brothers Ehsaan Khan and Aslam Khan have tested positive for COVID-19: पूरा देश अब तक कोरोना का सामना कर रहा है. इस महामारी पर अंकुश लगाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. अब खबर आई है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के भाई ईशान खान और असलम खान को कोरोनावायरस से पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हिंदुस्तानटाइम्स डॉटकॉम के रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात दोनों भाइयों को सांस लेने में समस्या की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनो भाई आर्टिफिसियल ब्रिथिंग सपोर्ट में हैं.

दोनो भाई रेपिड एंटिजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों लोग आईसीयू में हैं, लेकिन उन्हें नली नहीं लगाया गया है. दिलीप कुमार 97 साल के हो चुके हैं और पत्नी सायरा बानो की देखरेख में रहते हैं. वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और प्रशंसकों को पोस्ट कर अपनी हेल्थ अपडेट देते रहते हैं.

बता दें कि भारत में अबतक कुल 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 50 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अबतक 26 लाख 47 हजार 316 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से 51,045 लोगों की मौत हो चुकी है.