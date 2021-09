Dilip Kumar’s Twitter account will be closed: दिवंगत दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट बंद हो रहा है. बुधवार को उनके अकाउंट पर इसकी घोषणा की गई. दिलीप कुमार के प्रवक्ता फैसल फारूकी ने बुधवार दोपहर एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि काफी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद और सायरा बानो जी की सहमति से, मैंने प्यारे दिलीप कुमार साब के इस ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है. आपके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद.Also Read - Dilip Kumar के जाने के बाद इतने करोड़ की संपत्ति की मालकिन बन गईं हैं Saira Banu, शादी के वक्त ही...

आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को बंद करने की घोषणा दिलीप कुमार के निधन के कुछ महीने बाद आई है, जिनका 7 जुलाई को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. दिग्गज अभिनेता पिछले कुछ वर्षों से उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने शहर के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली थी.

After much discussion and deliberation and with the consent of Saira Banu ji, I hv decided to close this twitter account of beloved Dilip Kumar Saab. Thank you for your continuous love and support.

