Punjabi singer Diljaan Death: पंजाबी गायक दिलजान सिंह (31) का आज सुबह करीब 2 बजे जंडियाला गुरु में एक सड़क दुर्घटना में निधन (Diljaan Singh Died) हो गया. जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह अपने महिंद्रा केयूवी 100 वाहन में जालंधर से अमृतसर की ओर जा रहा था. जब वह जंडियाला के पास पहुंचे तो उनका वाहन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गया. उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. Also Read - पंजाब में 23 मंत्री और विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित: मुख्यमंत्री

दिलजान की मौत (Diljaan Demise) की खबर से पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. दिलजान की पत्नी और बच्चे कनाडा में हैं. बता दें कि टीवी कार्यक्रम सुरक्षेत्र में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए गायकी मुकाबले में दिलजान विजयी रहे थे और यहीं से उन्हें पहचान मिली थी. अपने छोटे से करियर में दिलजान ने कई मशहूर गाने गाए हैं. दिलजान ने आधा पिंड, यारां दी गल, शूं करके, हर पल, फर्स्ट लव, मेरा दिल, धरती, तेरे शहर जैसे गानों से लोगों का दिल जीता है.

Shocked at the tragic death of young and promising Punjabi singer Diljaan in a road accident earlier today. It is extremely sad to lose young lives like these on road. My condolences to the family, friends and fans. RIP! pic.twitter.com/ZLxQidrO5P

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 30, 2021