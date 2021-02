Diljit Dosanjh and Kangana Ranaut Ugly Fight on Twitter relase song for Rihanna on farmer Protest- पॉप सिंगर रिहाना (Pop Singer Rihanna) ने जबसे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है तबसे तहलका मच गया है. रिहाना के ट्वीर के बाद कई हॉलीवुड सेलेब्स उनके सपोर्ट में आ गए हैं. रिहाना ने किसान प्रोटेस्ट की एक तस्वीर शेयर कर लिखा था कि हम इनसे बात क्यों नहीं करते. जिसके जवाब में कंगना रनौत ने उन्हें बेवकूफ तक कह दिया था. अब रिहाने के बहाने पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं. दरअसल, दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिहाना की एक तस्वीर शेयर की थी और साथ में उनके गाने के बोल ‘रन दिस टाउन’ #RiRi Diljit Dosanjh’लिखा था. बाद में दिलजीत ने इस गाने को रिलीज भी कर दिया था. Also Read - Who is Rihanna? दुनिया की सबसे अमीर सिंगर, Affair, Breakup, Life Mystery बचपन के हादसे ने तोड़ डाला था

और RiRi कंगना का निक नेम है. बस फिर क्या था. दोनों आपस में एक बार भिड़ गए. कंगना ने ट्वीट किया, ‘इसको भी अपने 2 रुपये बनाने हैं.

Isko bhi apne 2 rupees banane hain, yeh sab kabse plan ho raha hai ?One month toh minimum lagega to prep for video and announcement, and libru want us to believe it’s all organic ha ha #Indiatogether #IndiaAgainstPropoganda https://t.co/WvxxRr4T1F — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 3, 2021

दिलजीत भी कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने उस ‘2 रुपये वाले ट्वीट’ पर जवाब देते हुए लिखा, ‘2 रुपये..अपनी वाली जॉब मेनु ना दस (मुझे मत बता). हम तो गाना आधा घंटे में बना लेते हैं.. तेरे ते बनूं नू जी नी करदा मिंट तन 2 ही लगने..जा यार बोर ना कर..काम कर अपना.’

2 Rupees 😂 Apne Wali Job Mainu Na Das.. Gana Tan half An Hour Ch Bana Lene An Asi.. Tere te Banaun Nu Jee Ni Karda Mint tan 2 Hee Lagne an.. HAR JAGHA TU BOLNA HUNDA.. Ja Yaar Bore Na Kar .. Kam Kar Apna .. https://t.co/jWOIOkoRoE — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) February 3, 2021

कंगना ने जवाब दिया, ‘मेरा एक ही काम है जय देशभक्ति। वही करती हूं सारा दिन। मैं तो वही करूंगी, लेकिन तेरा काम तुझे नहीं करने दूंगी खालिस्तानी.’

Mera ek he kaam jai Desh Bhakti … wahi karti hoon sara din.. main toh wahi karungi lekin tera kaam tujhe nahin karne dungi Khalistani… https://t.co/NsU5DzXCiG — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 3, 2021

बता दें, कंगना ने रिहाना को ट्वीट कर लिखा था-‘इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसान नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं, जो भारत को बांटना चाह रहे हैं.