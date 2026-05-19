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Diljit Dosanjh And Sharvari Wagh Starrer Film Mein Main Vaapas Aaunga Trailer Love Turns Into Poison

इश्क बना जहर! ‘मैं वापस आऊंगा’ के ट्रेलर ने दिलों में घोला दर्द, 78 साल भी दिखेगी पहले जैसी तड़प?

दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा’ का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

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Main Vaapas Aaunga: जैसा की निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्मों में अक्सर प्यार और मोहब्बत की अधूरी दास्तां दिखाई देती है, इस बार भी उनकी अपकमिंग फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देने वाला है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे है.

फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.ट्रेलर में हर किरदार अपने भीतर कोई गहरा दर्द और अधूरी कहानी लिए दिखाई देता है. फिल्म में आधुनिक अंदाज में इंसानी रिश्तों की गहराई को दिखाने की कोशिश की गई है.

क्या है फिल्म की कहानी?

ट्रेलर की शुरुआत विभाजन के समय के दौरान की है. नसीरुद्दीन शाह का किरदार अपनी अधूरी प्रेम कहानी के दर्द में जीता है, वह आखिरी सांसे गिन रहा है. वह अपने पोते दिलजीत को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आती. कहानी फ्लैशबैक में जाती है और इस प्रेम कहानी को बॉर्डर पार दिखाया जाता है.नसीरुद्दीन की जवानी का किरदार वेदांग रैना ने निभाया है और उनकी प्रेमिका का रोल शरवरी वाघ ने निभाया है.

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ये प्यार जहर की तरह होता है

ट्रेलर में दिखाया जाता है कि दिलजीत उनकी अधूरी प्रेम-कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं.इसमें कई दमदार डायलॉग्स भी हैं, जैसे- ”ये प्यार जहर की तरह होता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना, तो यह आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.”

फिल्म में इम्तियाज अली, संगीतकार ए.आर. रहमान और गीतकार इरशाद कामिल की मशहूर तिकड़ी साथ काम कर रही है.इससे पहले भी ये तीनों मिलकर कई यादगार गाने और फिल्में दे चुके हैं.

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भारत विभाजन का दर्द

ट्रेलर लॉन्च के दौरान इम्तियाज अली ने फिल्म के बारे में खुलकर बात की.उन्होंने कहा, ‘मैं वापस आऊंगा’ एक ऐसी कहानी है, जो प्यार और इंतजार की भावनाओं को दिखाती है.यह कहानी उस इंसान के दिल की है, जिसने देश के बंटवारे के 78 साल बाद भी अपने प्यार और यादों को संभालकर रखा.यह फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों लोगों की भावनाओं की झलक है, जिन्होंने अपनी आंखों से भारत विभाजन का दर्द देखा था.”

ये फिल्म बनाना खुशकिस्मती

इम्तियाज अली ने कहा, ”मैंने अपने जीवन में कई बुजुर्गों से विभाजन के समय की कहानियां सुनी हैं.उन्हीं अनुभवों और भावनाओं को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है.फिल्म पुराने दौर की भावनाओं को आज के नजरिए से देखने का प्रयास करती है.इस कहानी पर काम करना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे ऐसी फिल्म बनाने का मौका मिला.”

कब होगी फिल्म रिलीज़?

फिल्म का निर्माण बिरला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने मोहित चौधरी और विंडो सीट फिल्म्स के साथ मिलकर किया है. यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इनपुट एजेंसी)