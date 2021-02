Diljit Dosanjh reply to Kangana Ranaut’s Khalistani Statement: बीते कुछ महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन (Kisan Andolan) कर रहे हैं. इस आंदोलन की हवा अब तेज़ हो गई है. देश और विदेश में भी लोग इस प्रोटेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं. बॉलीवुड भी इस किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर दो गुटों में बंट गया है. जहां एक तरफ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इस मूवमेंट के खिलाफ में बयान दे रही हैं वहीं दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) जैसे कलाकर किसानों के समर्थन में नज़र आ रहे हैं. ट्विटर पर इसको लेकर कई बार कंगना और दिलजीत की भिड़ंत भी हुई है. दोनों के बीच जमकर (Kangana Ranaut-Diljit Dosanjh Twitter War) जुबानी दंगल भी हुआ है. Also Read - Delhi Lal Quila Violence: लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार, दिल्ली कोर्ट में होगी पेशी

हाल ही में कंगना ने ट्वीट के ज़रिए दिलजीत को 'खालिस्तानी' (Khalistani) कहा था. अब एक्टर ने पूरी तैयारी के साथ कंगना को जवाब दिया है. दिलजीत ने पंजाबी में तीन ट्वीट कर कंगना को करारा जवाब देते हुए उनके बयानों को 'ड्रामा' कहा है. उन्होंने लिखा- 'आपने मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे देता हूं. ये ड्रामा क्या है? वे देश के बारे में बात करते हैं, पंजाब के बारे में बात करते हैं. वे डिबेट को दूसरे एंगल में ले जाना चाहते हैं. आप हमें उस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं? वाह!'

TV INTERVIEW –

Tu Mainu Ah Puch Lai.. Mai Tainu Ah Jawab De Daungi.. Ki Drama Eh.. ?

Asi Desh 🇮🇳 Di Gal Karde an..PUNJAB Di Gal Karde an..

Eh Dhakke Naal Hor Hee Angle Dena Chaunde aa

It Means Tusi Dhakke Naal Sanu Jo Jee Karda Oh Banauna Chaune An.. Wah 👏🏽

— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) February 7, 2021