'बैन करने से फर्क नहीं पड़ता, सबने Download कर ली है', दिलजीत दोसांझ ने की फैंस से अपील, 'सतलुज' की कॉपी सबको शेयर करो

दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलुज को महज़ 48 घंटे के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा लिया गया. अब इस पर अभिनेता ने रिएक्ट किया है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: July 6, 2026, 2:18 PM IST
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हनी त्रेहान की डायरेक्ट की हुई फिल्म ‘सतलुज’ के रिलीज़ होने के सिर्फ़ दो दिन बाद ही ZEE5 इंडिया से हटाए जाने पर दिलजीत दोसांझ ने अपनी बात रखी है. अचानक फिल्म हटाए जाने से जहां एक ओर दर्शक परेशान हैं और इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं, वहीं इस पर अभिनेता ने रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का पहले से अंदाजा था. सोमवार को एक लाइव सेशन में फ़ैन्स से बात करते हुए दिलजीत ने बताया कि उन्होंने और टीम ने जानबूझकर इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद इसे रिलीज़ ही नहीं करने दिया जाता.

मरते दम तक पंजाब के साथ हूं

दिलजीत ने कहा- हमारा मकसद था कि किसी भी तरह से, चाहे कुछ ही वक्त के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी लोगों तक पहुंचे. लाइवस्ट्रीम के दौरान उन्होंने कहा, “आप मुझे जितना चाहें उतना परेशान कर सकते हैं. मैं मरते दम तक पंजाब के साथ हूं.

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‘सतलुज’ को बिना किसी प्रमोशन के क्यों रिलीज़ किया गया?

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी पर बनी सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘सतलुज’ (जिसे पहले ‘पंजाब ’95’ नाम दिया गया था) सेंसरबोर्ड की वजह से 4 साल तक अटकी रही. 127 बार कट के बाद इसे आखिरकार 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज़ हुई, मुश्किल से अभी दो दिन भी नहीं हुए होंगे कि इसे 5 जुलाई को चुपचाप डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.

ऐसा तो होना ही था

दिलजीत दोसांझ ने लाइव सेशन के दौरान बताया कि उन्हें और उनकी टीम को इस का अंदाजा पहले से ही था. 1995 को हुई इस घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया. तब भी इस घटना के बारे में लोगों को बात नहीं करने दी गई थी और अब भी नहीं करने दी जा रही है. हम अभी भी वहीं खड़े हैं, जबकि ये 2026 है. हालांकि मुझे इस बात की खुशी है, थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन लोगों तक ये बात पहुंची.

दिलजीत ने ये भी कहा कि मुझे लगा था कि सोमवार को ऑफिस खुलेंगे, तो फिल्म पर बैन लग सकता है, इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा रविवार शाम को हो जाएगा. अभिनेता ने फैंस से अपील करते हुए कहा- जिन भी लोगों ने फिल्म को डाउनलोड किया है, प्लीज़ वो एक दूसरे को इसकी कॉपी शेयर करें.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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