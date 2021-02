Diljit Dosanjh-Shehnaz Gill New Film ‘Honsla Rakh’ First Poster Out: बॉलीवुड और पंजाबी के मशहूर एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) जल्द ही एक बार फिर से पर्दे पर नजर आने वाले हैं. दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इस बार बिग बॉस 13 की सबसे मशहूर कंटेस्टेंट में से एक शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के साथ पर्दे पर दिखाई देंगे. दरअसल दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी शेयर की है उनकी आने वाले फिल्म ‘हौसला रख’ (Honsla Rakh ) में वो शहनाज गिल (Shehnaaz Gill ) के साथ टीम अपन होते हुए दिखाई देंगे.

एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए पहला पोस्टर जारी किया है. इस पोस्ट में फिलहाल केवल दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) दिखाई दे रहे हैं औऱ उनकी पीठ पर एक बेबी है. हालांकि दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने जिन लोगों को फिल्म के पोस्ट के साथ टैग किया है वो हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill ) सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) Also Read - बेहद Bold है अमिताभ बच्चन की नातिन Navya Naveli Nanda, Bikini में तस्वीरें हो चुकी हैं वायरल...देखें Hot अंदाज



फिल्म ‘हौसला रख’ (Honsla Rakh ) दशहरे के मौक़े पर यानि की 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. शहनाज़ (Shehnaaz Gill )पहली बार दिलजीत के साथ किसी फ़िल्म में नज़र आएंगी. ऐसे में ये ना केवल उनके लिए बड़ी बात है बल्कि उनके फैंस भी इस बात का जश्न मना रहे हैं.

बता दें शहनाज इन दिनों खुब चर्चा में रहती हैं हाल ही में वो सिंगर और रैपर बादशाह के साथ एक गाना शूट करने कश्मीर गई थी और उनके कई सारे म्यूजिक एल्बम पहले ही धमाल मचा चुके हैं. ऐसे में अब पंजाबी फिल्म में उनका आना किसी तोहफे से कम नहीं है.