बस ड्राइवर का बेटा बना बॉलीवुड का स्टार, कभी घर में खाने के लाले थे...आज प्राइवेट जेट के हैं मालिक

Diljit Dosanjh Birthday Struggle Story: दिलजीत दोसांझ मल्टीटैलेंटेड सितारों में से एक हैं, वह सिंगर होने के साथ-साथ शानदार एक्टर भी हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन पर जानें कुछ खास बातें.

Diljit Dosanjh Birthday Struggle Story: पंजाब में एक बस चालक के बेटे के रूप में पले-बढ़े दोसांझ की जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और उनके संगीत का सफर स्थानीय गुरुद्वारे से शुरू हुआ और कोचेला में ऐतिहासिक प्रस्तुति तक पहुंचा. चाहे स्क्रीन पर हों, मंच पर हों या बेबाक इंटरव्यू में, वे बिना किसी लाग-लपेट के अपने दिल की बात खुलकर कहते हैं और वे निस्संदेह एक सितारे हैं, शायद उससे भी बड़े, लेकिन उनकी विनम्रता कभी कम नहीं होती है.

दिलजीत के पिता पंजाब रोडवेज में बस चालक थे

दिलजीत एक साधारण परिवार से आते और उनका जन्म 6 जनवरी 1984 में पंजाब के जालंधर जिले की फिल्लौर तहसील के दोसांझ कलां गांव में एक सिख परिवार में हुआ था और उनके पिता बलबीर सिंह पंजाब रोडवेज में बस चालक थे और उनकी मासिक आय 5000 रुपये थी. वहीं उनकी माता सुखविंदर कौर गृहिणी थीं. दिलजीत का बचपन दोसांझ कलां में बीता और जब वे महज 11 साल के थे, तब वे लुधियाना, पंजाब चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.

माता-पिता से क्यों टूटा रिश्ता

दिलजीत के माता-पिता से दूर भेजने का बहुत गुस्सा था. इतना कि इस कदम के कारण उनका अपने माता-पिता से संपर्क टूट गया, उन्होंने स्कूल के दिनों में ही गाना शुरू कर दिया था. अपने परिवार के बारे में बात करते हुए और यह बताते हुए कि वह उनके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते, उन्होंने एक बार कहा था, ‘अगर कुछ बुरा होता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को अपमानजनक टिप्पणियों का निशाना बनाया जाए. मैं उन्हें ट्रोल और मीडिया के फैसलों से सुरक्षित रखना चाहता हूं. अगर मैं कभी गलत फिल्म या गाना चुन लेता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को इसकी वजह से भुगतना पड़े.’

गुरुद्वारों में कीर्तन और भक्ति गीत गाते थे

दोसांझ अपने स्कूली दिनों में स्थानीय गुरुद्वारों में कीर्तन और भक्ति गीत गाते थे और गायन उनका जुनून था, उनकी मनमोहक आवाज ने कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. दिलजीत दोसांझ ने 18 वर्ष की आयु में 2003 में टी-सीरीज़ की एक शाखा, फाइनटोन कैसेट्स के साथ अपना पहला एल्बम ‘इश्क दा उड़ा अदा’ रिलीज़ किया और उनका अगला एल्बम ‘दिल’ उसी वर्ष रिलीज़ हुआ. हालांकि, उन्हें लोकप्रियता उनके तीसरे एल्बम ‘स्माइल’ से मिली, जो 2005 में रिलीज़ हुआ था.

करोड़ों में है दिलजीत दोसांझ की संपत्ति

दिलजीत की सफलता उनकी आलीशान जीवनशैली में भी झलकती है, उनके पास एक निजी जेट और कैलिफोर्निया में एक आलीशान डुप्लेक्स है. इसके अलावा, उनके पास लग्जरी कारों का एक प्रभावशाली संग्रह है, जिसमें पोर्श और रोल्स रॉयस शामिल हैं. लगभग 172 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ, दिलजीत दोसांझ दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली पंजाबी कलाकारों में शुमार हैं.

