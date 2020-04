#DilSeThankYou Initiative akshay kumar sonakshi sinha ajay devgn tweeted for mumbai police- मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अस्पताल में डॉक्टर्स और सड़कों पर पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सहायता करने में जुटे हैं. ऐसे में इन कर्मवीरों के हौसले को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड सितारों और मशहूर हस्तियों ने कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच अपने असाधारण प्रयासों के लिए मुंबई पुलिस का आभार व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, “हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन-रात काम करने वाले लोगों की एक सेना है, इसलिए हमारे परिवार सुरक्षित हैं. आओ हम मिलकर हम उन्हें दिल से धन्यवाद कहें क्योंकि यही हम कर सकते हैं.” Also Read - Vodafone Idea ने दिया ग्राहकों को तोहफा, अब हर रिचार्ज पर मिलेगा 6 पर्सेंट तक का कैशबैक, ऐसे उठाएं फायदा

आयुष्मान खुराना ने मुंबई पुलिस द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को री-ट्वीट किया और अपने कर्तव्य को अथक रूप से निभाने के लिए बल की सराहना की. उन्होंने मराठी में ट्वीट किया, “हमारे पास आपको धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं. आज हम आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं.”

अजय देवगन ने ट्वीट किया, “प्रिय मुंबई पुलिस, आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में जाना जाता है. कोरोनावायरस महामारी में आपका योगदान बहुत सराहनीय है. जब भी आप कहेंगे सिंघम अपनी खाकी पहनेंगे और आपके पास खड़े होंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.”

Dear Mumbai Police, you are known as one of the BEST in the world. Your contribution to the COVID-19 pandemic is unparalleled. Singham will wear his Khakee and stand beside you whenever you ask. Jai Hind, Jai Maharashtra 🙏@CPMumbaiPolice @MumbaiPolice

