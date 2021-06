Dimple Kapadia had intimate and bold scene with anil kapoor: हिंदी सिनेमा जगत में एक्ट्रेस की परंपरागत छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अदाकारा डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia Birthday) का आज जन्मदिन है. 8 जून 1957 को गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल ने अपने अभिनय करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जिन्हें बरसों तक याद रखा जाएगा. डिंपल ने महज 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. क्या आपको पता है कि एक वक़्त में डिंपल बी टाउन की बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल थीं. Also Read - किस्सा: Madhuri ही नहीं Dimple Kapadia को Kiss करते वक्त भी Vinod Khanna हो गए थे बेकाबू, मेकअप रूम में छिप गई थीं एक्ट्रेस

जी हां, डिंपल ने उस ज़माने में अपने बोल्ड अवतार से हर किसी की नींद उड़ा दी थी. 1986 में रिलीज़ हुई फिल्म जांबाज़ में डिंपल कपाडिया और अनिल कपूर ने बेहद हॉट इंटिमेट सीन किया था. इस सीन में बोल्डनेस की तमाम हदें तोड़ दी थी. लिपलॉक के साथ एक पूरा लव मेकिंग गाना अनिल और डिंपल पर फिल्माया गया था. जब जब तेरी सूरत' गाने में अनिल और डिंपल की केमिस्ट्री देखने लायक थी.

डिंपल और अनिल कपूर के इस सीन ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. बताया जाता है कि यह सीन उस वक़्त के हिसाब से इतना बोल्ड था कि मेकर्स ने इसे प्रमोशन या पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया था.

बता दें कि शो मैन राज कपूर ने डिंपल को 1973 की फिल्म ‘बॉबी’ से बॉलीवुड में लांच किया था. इस फिल्म में डिंपल ने बिकिनी पहनकर अपना बोल्ड लुक लोगों के सामने पेश कर चुकी थीं, जो उन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा था.