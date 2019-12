नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की मां बेट्टी कपाड़िया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. वह पिछले लंबे समय से बीमार चल रहीं थी. उन्हें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. कल रात ट्विंकल खन्ना की नानी बेट्टी कपाड़िया ने अंतिम सांस ली. इस दौरान हिंदुजा हॉस्पिटल में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और करण कपाड़िया मौजूद रहे.

Mumbai: Veteran actor Dimple Kapadia’s mother Betty Kapadia passed away at Hinduja Hospital in Khar, last night.

