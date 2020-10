Dinesh Lal Yadav Nirahua And Amrapali Dubey Romance in Movie Aashik Aawara Watch Video- दिनेश लाल यादव और आम्रपाली की भोजपुरी फिल्म ‘आशिक आवारा’ दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. इस फिल्म को कम से कम करोड़ों बार देखा गया था. फिल्म के गाने ‘करेला मन की पट जाई’ (Karela Man Pat Jayi) ने भी यू ट्यूब पर खूब गदर मचाया था. गाने को दिनेश लाल यादव और कल्पना ने गाया है. संगीत राजेश रजनिश ने दिया है और गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं. Also Read - Bigg Boss 14: त्रिशूल को मोह में फंसी राधे मां? मेकर्स के लिए खड़ी हुई बड़ी मुश्किल...

इस वीडियो में निरहुआ और आम्रपाली का हॉट अवतार देखने लायक हैं. दोनों बारिश में रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं.

बता दें, आम्रपाली ने साल 2014 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. इसके बाद से वह कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.