Dino Morea First Look from The Empire: ‘द एम्पायर’ से अभिनेता डिनो मोरिया (Dino Morea) का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है. बहुप्रतीक्षित महान कृति ‘द एम्पायर’ (The Empire) में डिनो एक सरदार के रूप में शाही और क्रूर अवतार में दिखेंगे. उन्होंने कहा कि ,’द एम्पायर’ में मेरा लुक वह सब कुछ है जिसकी आप कल्पना करते हैं कि वह खतरनाक और क्रूर है. उसके बाल, निशान और उसकी पोशाक इस तरह से विस्तृत है कि वह घातक दिखता है फिर भी वांछनीय हो सकता है. शायद दर्शकों को डर लग सकता है लेकिन मेकअप और कॉस्ट्यूम टीम ने परफेक्ट लुक तैयार करने में शानदार काम किया है.Also Read - 16000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस: ED ने अहमद पटेल के दामाद, डीनो मोरिया, डीजे अकील की संपत्ति कुर्क की

View this post on Instagram A post shared by Dino Morea (@thedinomorea)

Also Read - 1962 The War In The Hills Official Trailer: कहानी केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, Disney Plus Hotstar पर होगी रिलीज

‘द एम्पायर’ निखिल आडवाणी की एम्मे एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और मिताक्षरा कुमार द्वारा निर्देशित और मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी (एमे एंटरटेनमेंट) द्वारा निर्मित है. ‘द एम्पायर’ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. Also Read - The Legend Of Hanuman Web Series: बलशाली हनुमान को देखकर नीना गुप्ता को आई Six Pack Abs की याद बोलीं...

View this post on Instagram A post shared by Dino Morea (@thedinomorea)

बता दें कि डिनो मोरिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म ‘प्यार में कभी कभी’ से की थी जिसमें उनकी हीरोइन रिंकी खन्ना थीं. राज, गुनाह, बाजः ए बर्ड इन डेंजर, इश्क है तुमसे, इंसाफः द जस्टिस, चेहरा, अक्सर, टाॅम डिक एंड हैरी, ओम शांमि ओम, दस कहानियां, कर्ज, एसिड फैक्ट्री, प्यार इंपॉसिबल, हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में डिनो मोरिया नज़र आ चुके हैं.