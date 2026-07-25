Sai Pallavi के रोल पर दीपिका चिखलिया का बड़ा बयान, कहा-'Ramayana में सीता जी के बाल घुंघराले...'

Dipika Chikhalia On Sai Pallavi's role: रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी, यश और पूरी स्टारकास्ट को लेकर अपनी राय रखी है.

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दीपिका चिखलिया ने कहा कि साई पल्लवी शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन सीता के रूप में उनका लुक देखने के बाद ही राय बनेगी

उन्होंने कहा कि बिना फिल्म देखे किसी कलाकार की आलोचना करना सही नहीं है

रावण बने यश की भी उन्होंने तारीफ की और उनके दमदार अभिनय पर भरोसा जताया

दीपिका का मानना है कि पुरानी रामायण आज भी लोगों के दिलों में बसी है, लेकिन नई फिल्म को एक मौका जरूर देना चाहिए

इन दिनों फिल्मी गलियारों में रामायण फिल्म की खूब चर्चा हो रही है. हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इसे बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है. रामायण पर नितेश तिवारी की नई फिल्म को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह है. हालांकि फिल्म रिलीज में अभी काफी टाइम है, लेकिन इसे लेकर लोग अभी से अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. अब पुरानी रामायण में सीता का किरदार निभा चुकीं Dipika Chikhalia ने नितेश तिवारी की नई फिल्म रामायण में सीता का रोल निभा रहीं Sai Pallavi पर अपनी राय रखी है.

बता दें फिल्म रामायण में रणबीर कपूर ‘राम’ तो वहीं साई पल्लवी सीता का रोल निभा रही हैं. इसी बीच रामानंद सागर की प्रसिद्ध टीवी सीरीज रामायण में सीता का किरदार निभा चुकीं दीपिका चिखलिया ने फिल्म और नए कलाकारों पर अपनी राय दी है.

नहीं करना चाहती हूं आलोचना-

हाल ही में दीपिका ने Variety India को दिए इंटरव्यू में इसपर खुलकर बात की. उन्होंने साई पल्लवी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहतरीन अभिनेत्री हैं, लेकिन सीता का किरदार निभाने के लिए उनका लुक कैसा होगा, यह देखने के बाद ही पता चलेगा. दीपिका ने आगे कहा कि वो फिल्म देखे बिना किसी की आलोचना नहीं करना चाहतीं.

उन्होंने कहा, ‘मैंने साई पल्लवी का काम देखा है, वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे सीता जी जैसी दिखेंगी या नहीं. जब हम उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे तभी पता चलेगा. अभी मुझे इसे लेकर कोई अंदाजा नहीं है. उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण का जिक्र करते हुए बताया कि उसमें सीता जी का वर्णन बहुत स्पष्ट है-‘बादामी आंखें, खास कद-काठी, बाल और रंग. रामानंद सागर ने भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्हें सीता का रोल दिया था. दीपिका ने आगे कहा, ‘रामायण में सीता जी के घुंघराले बालों का जिक्र नहीं है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के सभी कलाकार अच्छे हैं अगर वो अपने किरदार में फिट बैठे तो बहुत अच्छी बात है.

यश पर क्या बोलीं दीपिका?

फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले यश की भी दीपिका ने तारीफ की. उन्होंने कहा कि वो यश का थोड़ा काम देख चुकी हैं और उन्हें यकीन है कि वे रावण के रोल में दमदार परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन पुरानी रामायण को भुला पाना लोगों के लिए आसान नहीं होगा.दीपिका ने कहा, ‘पुरानी रामायण को मिटाना बहुत मुश्किल है, अभी वह सीरीज लोगों के दिलों में जिंदा है. अगर यह फिल्म 50 साल बाद आती तो शायद लोग पुरानी रामायण और उसके कलाकारों को भूल चुके होते.’

इसके बाद भी दीपिका ने नई टीम को शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि सभी कलाकार प्रतिभाशाली हैं. फिल्म लोगों को कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए. पुरानी रामायण की सफलता का राज था हर कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह फिट था और रवींद्र जैन का शानदार संगी.

फिल्म Ramayana में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान, रवी दुबे लक्ष्मण और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगे. फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. पहला भाग इस दिवाली और दूसरा भाग अगली दिवाली पर आएगा.