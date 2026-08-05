प्यार, शादी या अपनी मर्जी? दीपिका कक्कड़ ने क्यों अपनाया था इस्लाम, दीपिका कक्कड़ के धर्म परिवर्तन पर को-स्टार ने खोले राज

Why Dipika Kakar Embrace Islam: दीपिका कक्कड़ के फ़ैन्स का मानना ​​है कि उन्होंने शोएब इब्राहिम से शादी की वजह से अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है

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Why Dipika Kakar Embrace Islam: दीपिका कक्कड़ को ‘ससुराल सिमर का’ शो से पहली बार पहचान मिली, लेकिन समय के साथ वह एक सफल टीवी स्टार और फिर यूट्यूबर के तौर पर मशहूर हो गईं. 2018 में, अपने को-स्टार शोएब इब्राहिम से शादी करने से पहले, दीपिका ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम फ़ैज़ा इब्राहिम रख लिया. तब से यही माना जाता रहा है कि दीपिका ने ऐसा शोएब से शादी की वजह से किया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. ‘ससुराल सिमर का’ में उनकी को-स्टार रहीं जयंती भाटिया ने हाल ही में बताया कि दीपिका ने उन्हें धर्म बदलने की असली वजह बताई थी और इसका संबंध उनकी शादी से ज़्यादा उनके मन की शांति से था.

रिश्ते में भी अपना 100 प्रतिशत देना चाहती थीं

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में, जयंती ने याद किया कि ‘ससुराल सिमर का’ के पहले सीज़न के दौरान दीपिका और शोएब एक-दूसरे के करीब आ रहे थे. जब दीपिका उनके साथ रिश्ते में आईं, तो उन्होंने अपना सब कुछ देने का फ़ैसला किया उन्होंने कहा, ‘यह बात सभी जानते हैं कि दीपिका जो भी काम करती हैं, उसमें अपना 100 प्रतिशत देती हैं. जब वह शोएब के साथ रिश्ते में आईं, तो वह उस रिश्ते में भी अपना 100 प्रतिशत देना चाहती थीं.’

अजमेर शरीफ़ जाकर बदला मन

पहले सीज़न के खत्म होने के बाद, दीपिका कुछ रियलिटी शो में गईं और उन्होंने शादी कर ली. बाद में, जब जयंती ने उनसे धर्म बदलने के बारे में पूछा, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने शादी की वजह से धर्म बदला है उन्होंने कहा नहीं. वह मुश्किल दौर से गुज़र रही थीं और अजमेर शरीफ़ गईं. वहां उन्हें लगा कि वह ऐसा करना चाहती हैं और उन्होंने किया. यह शादी या किसी और वजह से नहीं था, शायद उन्हें इससे हिम्मत मिली. अगर उन्हें प्रार्थना करने से हिम्मत मिल रही थी, तो उन्होंने तय किया कि वह धर्म बदलना चाहेंगी और यह पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद है.’

धर्म बदला, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं

जब दीपिका की लगातार आलोचना करने वाले और यह मानने वाले ट्रोल के बारे में पूछा गया कि उन्होंने अपने पति के धर्म और जीवन-शैली को अपनाकर उनके सामने ‘घुटने टेक दिए हैं, तो जयंती ने कहा कि यह सच नहीं है उन्होंने कहा, ‘जब दीपिका को शोएब से प्यार हुआ, तो वह एक मज़बूत स्थिति में थीं, वह बेहतर कर रही थीं. जब दीपिका को उनकी ज़रूरत थी, तो वह उनके लिए मज़बूत सहारा बने. जब उन्हें दीपिका की ज़रूरत थी, तो वह उनके लिए मज़बूत सहारा बनीं और आज यह बात साबित हो गई है क्योंकि जब दीपिका सेहत से जुड़ी मुश्किलों से गुज़र रही हैं, तो शोएब हर समय उनके साथ खड़े हैं. इसी तरह, वह शोएब के परिवार के साथ खड़ी रहीं और उन्होंने अपना परिवार बनाया. अगर यह बराबरी नहीं है, तो क्या है? सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने धर्म बदला, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं.’