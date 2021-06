Dipika Kakar Quits Sasural Simar Ka 2 Know The Reason: कलर्स पर आने वाले सबसे मशूहर शो में से एक ससुराल सिमर का (Sasural Simar Ka) का हाल ही में दूसरा भाग आया था जिसमें दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) की वासपी हुई थी और लोगों ने शो में एक्ट्रेस को एक बार फिर से पसंद किया था, लेकिन अब फैंस के लिए एक बुरी खबर आ रही है. दरअसल एक्ट्रेस ने ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka 2) छोड़ दिया है और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है. Also Read - Sasural Simar Ka 2 में इस दिग्गज एक्ट्रेस की होगी वापसी, बहुत कुछ नया होने वाला है!

दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने महज 2 महीने में शो को अलविजा कह दिया है और अब एक्ट्रेस ने अब इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि क्यों उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. एक्ट्रेस का कहना है, 'मेरा ट्रैक इतना ही लम्बा था, जब रश्मि मैम ने मुझे बुलाया था तो तभी से डिसाइड था ये और उन्होंने पहले दिन ही मुझे सब बता दिया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 या ढाई महीने के लिए मेरी जरूरत है. मुझे इस बात की खुशी थी कि उन्होंने दूसरे सीजन में भी मुझे याद किया.'



दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने आगे कहा, ‘मैं आज जो कुछ भी हूं वो कलर्स और ससुराल सिमर का’ की वजह से ही हूं. मुझे अवसर मिला था कि मैं उन्हें भी कुछ दूं और जिंदगी में ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं. हमें अपना बेस्ट देना होता है और मैंने 200 पर्सेंट दिया और मुझे इस बात का गुमान है’.