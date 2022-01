नई दिल्ली: कांटे (Kaante) और शूटआउट एट लोखंडवाला (Shootout At Lokhandwala) जैसी फिल्में बना चुके फिल्म निर्माता संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ‘बेबी पाटनकर – नारकोटिक्स क्वीन ऑफ इंडिया’ (Baby Patankar) वेब श्रृंखला का निर्देशन करेंगे. उन्होंने बेबी पाटनकर की कहानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिन्होंने देश के सबसे बड़े नशीले पदार्थों के साम्राज्य की स्थापना की थी. 10-भाग की श्रृंखला संजय के प्रोडक्शन हाउस, व्हाइट फेदर फिल्म्स की ओटीटी शुरुआत होगी.Also Read - Aamrapali Dubey ने पहन ली इतनी शार्ट ड्रेस, भोजपुरी बाला के ग्लैमरस अवतार ने मचा दी सनसनी- Photos Viral

शुरुआत में एक घरेलू कामगार, दो बच्चों के साथ, बेबी पाटनकर को उनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था. भारत की नशीले पदार्थों की रानी के रूप में रैंक में आने से पहले उसने कई घरों में काम करके और दूध की बोतलें पहुंचाकर किसी तरह से गुजारा किया था. संजय और उनके लेखक वर्तमान में इस शो पर काम कर रहे हैं जो अगले छह महीनों में फ्लोर पर जाएगा. संजय समित कक्कड़ के साथ श्रृंखला का सह-निर्देशन करेंगे.

On the auspicious occasion of Lohri it gives me great pride and joy to announce our web series based on the life of BABY PATANKAR.

The astonishing true story of a household maid who created and controlled the biggest narcotics empire in Mumbai. pic.twitter.com/Q1EMSDsiTs

— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) January 13, 2022