SS Rajamouli Dance in RRR Success Party: सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Junior NTR) की फिल्म आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli Dance in RRR) द्वारा निर्देशित ‘आरआरआर’ (RRR) ने अब तक देश-दुनिया में 850 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है. हाल ही में फिल्म की सक्सेस पार्टी दी गई जिसमें डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने अपना वादा किया. सुपरहिट फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR Film) के निर्देशक एसएस राजामौली को हैदराबाद में एक निजी कार्यक्रम में तेलुगु निर्देशक अनिल रविपुडी के साथ डांस करते देखे गए.Also Read - तपती गर्मी में भी खिली हुईं दिखीं शहनाज गिल, हुस्न-ओ-इश्क़ में डूबी हैं ये 20 तस्वीरें

‘आरआरआर’ के निर्माताओं ने सोमवार को एक सक्सेस पार्टी रखी थी, जिसमें राजामौली, एनटीआर, राम चरण, दिल राजू, अनिल रविपुडी, अन्य प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां और तकनीशियन शामिल हुए थे. गाला इवेंट में टॉलीवुड के हिटमेकर को डांस करते देखा गया. राजामौली ने एनटीआर से एक प्रमोशनल इंटरव्यू में डांस करने का वादा किया गया था. राजामौली और अनिल रविपुडी ने सुपरहिट सॉन्ग ‘नाटू नाटू’ पर डांस किया. Also Read - सलमान खान को फिर काटने पड़ सकते हैं कोर्ट-कचहरी के चक्कर, 'फोन स्नैचिंग' मामले में पहुंचे HC, जानिए पूरा माजरा

Our Director @ssrajamouli fulfilled the promise he made to @Tarak9999 in @AnilRavipudi’s interview. #RRRMovie

