'तुम्हें नफरतों का सामना करना पड़ेगा' : डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री The Kerala Story की टीम को दी 'बुरी खबर'

Vivek Agnihotri : फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने शनिवार को ‘द केरल स्टोरी’ के कलाकारों और क्रू से कहा कि उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों की नफरतों का सामना करना पड़ेगा. ट्विटर पर फिल्म निर्माता ने ‘द केरल स्टोरी’ की टीम को बुरी खबर के बारे में बताते हुए एक नोट पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ‘सिनेमा एंड इंडिक रेनिएसेंस: द केरल स्टोरी. मैं महान फिल्म निमार्ताओं और सिनेमा समीक्षकों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूं कि कला का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उनकी अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए उकसाना है. मैं यह सुनकर भी बड़ा हुआ हूं कि सिनेमा समाज की सच्चाई को दर्शाता है.’

विवेक ने कहा, ‘मुझे पता चला है कि आधुनिक समय में, सिनेमा में वह करने की शक्ति है जो मीडिया और राजनीति नहीं कर सकती. यह असहज वास्तविकता पेश कर सकता है, इतिहास को सही कर सकता है, संस्कृति युद्ध लड़ सकता है और व्यापक हित के लिए एक राष्ट्र की सॉफ्ट पावर भी बन सकता है. भारत में इस तरह का सिनेमा बनाना आसान नहीं है. मैंने इसे ए ट्रैफिक जैम, द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के साथ आजमाया. मुझ पर शारीरिक, पेशेवर, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हमला किया गया.’