Bigg Boss 14 valentine special Kiss Day Disha Parmar Kisses Rahul Vaidya In Front Of Everyone See The viral Video And Romance: ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) में ‘Kiss Day’ के खास मौके पर बिग बॉस (Bigg Boss) ने राहुल को एक प्यारा सा सरप्राइज दिया. दरअसल राहुल वैद्य (Rahul Vaidya ) को ‘किस डे’ (Kiss Day) के मौके पर बिग बॉस (Bigg Boss) मेकर्स ने ऐसा सरप्राइज दिया कि वह होश ही खो बैठे और भावुक हो गए. राहुल (Rahul Vaidya ) और दिशा (Disha Parmar) की मुलाकात आखिर बिग बॉस ने करवा ही दी और दोनों का ये रोमांस देखकर घरवाले बेहद इमोशनल हो गए. Also Read - Red Bikini Pictures: TV की इन एक्ट्रेस ने Red Bikini पहनकर करवाया Bold Photoshoot, अंदाज पर हर दिल होगा फिदा

आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राहुल से मिलने दिशा आएंगी और दोनों एक ग्लास जैसे बने कमरे के जरिए मिलेंगी. दोनों इस दौरान क ईसारी बातें करेंगे. राहुल जब दिशा को देखते हैं तो वो बेहद भावुक हो जाते हैं औऱ लगातार रो रहे होते हैं. दिशा ने उन्हें हिम्मत बंधाई और बोलीं, ‘इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता था कि मैं यहां पर आऊं’ इसके बाद दोनों गिलास वॉल के जरिए एक-दूसरे को लिप किस करते हैं. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 13 Feb Update: कार्तिक मनाएगा अपनी और नायरा की वेडिंग एनिवर्सरी, सीरत को देख कर हैरान होगा गोयनका परिवार

दिशा को अपने सामने देखकर राहुल उन्हें घुटने पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करते हैं. वह अपने घुटनों पर बैठकर दिशा से पूछते हैं, ‘दिशा विल यू मैरी मी ?’ दिशा उनका प्रपोजल स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं, ‘हां मैं तुमसे शादी करूंगी, आई लव यू ए लॉट. Also Read - Happy Birthday Rashmi Desai: महज 4 साल में टूट गई थी रश्मि देसाई की शादी, B ग्रेड फिल्मों में कर चुकी हैं काम...ऐसा रहा है सफर

बता दें कि राहुल वैद्य ने बिग बॉस हाउस में ही अपने प्यार का इजाहर दिशा से किया था औऱ फैमिली वीक में उनकी मां ने बताया था कि उन दोनों की शादी की तैयारी भी शुर हो गई है. ऐसे में फिनाले वीक से पहले राहुल दिशा को देखकर जरुर खुश हुए होंगे.