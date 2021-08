Disha Parmar to romance with Nakuul Mehta In Bade Achhe Lagte Hain 2: ‘बड़े अच्‍छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) में दिशा परमार (Disha Parmar) 8 साल बाद अपने को-स्‍टार रह चुके नकुल मेहता (Nakul Mehta) के साथ फिर से नजर आएंगी. बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) के मेकर्स लीड एक्टर के रोल के लिए नकुल मेहता के नाम पर पक्की मुहर लगा चुके हैं. शो के मेकर्स नकुल मेहता के अपोजिट दिव्यांका त्रिपाठी को कास्ट करना चाह रहे थे लेकिन एक्ट्रेस ने खुद को शो से दूर कर दिया.Also Read - Divyanka Tripathi ने आखिर क्यों ठुकराया Bade Achhe Lagte Hain 2? यहां जानिए वजह- VIDEO

बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) में नकुल मेहता के अपोजिट दिशा परमार नजर आने वाली हैं. इस शो के जरिए दोनों ही कलाकार लगभग 8 साल के बाद एक साथ काम करेंगे. इससे पहले राहुल और दिशा सीरियल 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा' (Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara) में साथ में काम कर चुके हैं.

आपको बता दें बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में राम कपूर (Ram Kapoor) और साक्षी तंवर (Sakshi Tawar) लीड रोल में नजर आए थे. दोनों की केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया था और शो को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था. वहीं टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार ने हाल ही में फेमस सिंगर राहुल वैद्य संग ग्रैंड वेडिंग की है.