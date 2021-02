Disha Patani Bikini Photos Viral see latest glamours sizzling bikini pics- बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को बिकिनी और पानी बहुत पसंद है. वे अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फिटनेस फ्रीक दिशा अपने फिगर को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहती है. हाल ही में दिशा ने वेकेशन की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है जिसमें वो व्हाइट कलर की बिकिनी (White Bikini)में नज़र आ रही हैं. Also Read - The Legend Of Hanuman Web Series: बलशाली हनुमान को देखकर नीना गुप्ता को आई Six Pack Abs की याद बोलीं...

इस तस्वीर को शेयर करते वक्त एक्ट्रेस ने लिखा- "बीच को मिस कर रही हूं." इस फोटो पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. हार्ट और फायर इमोजी शेयर कर रहे हैं.

अभिनय की बात करें, तो आने वाले समय में दिशा ‘राधे’ में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ सलमान खान और रणदीप हुड्डा होंगे. प्रभुदेवा इस फिल्म के निर्देशक हैं.