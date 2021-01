Disha Patani Bikini Photos Viral see latest hot pics in Aqua blue Swimwear- बॉलीवुड में अपनी फिटनेस के लिए जाने जानी वाली अभिनेत्री दिशा पटानी सोशल मीडिया पर अपने नए पोस्ट से अपने प्रशंसकों को चौंका दिया है. दिशा ने इंस्टाग्राम पर अपने परफेक्ट फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्हें एक्वा कलर की बिकिनी में देखा जा सकता है. Also Read - Sushant Singh First Birth Anniversary: एक- दूसरे पर जान छिड़कते थे अंकिता-सुशांत, फिर क्यों हुए अलग?

तस्वीर में दिशा को एक पेड़ के पास खड़ी होकर पोज देते देखा जा सकता है. अपने इस पोस्ट को अभिनेत्री ने कोकोनट ट्री इमोजी का कैप्शन दिया है.

अभिनय की बात करें, तो आने वाले समय में दिशा ‘राधे’ में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ सलमान खान और रणदीप हुड्डा होंगे. प्रभुदेवा इस फिल्म के निर्देशक हैं. इसके साथ ही दिशा अपनी अगली फिल्म ‘एक विलेन 2’ में निर्देशक मोहित सूरी के साथ दोबारा काम करने जा रही हैं. ये दोनों इससे पहले साल 2020 में आई फिल्म ‘मलंग’ में साथ आ चुके हैं.

दिशा को एकता कपूर द्वारा निर्मित ‘केटीना’ में भी देखा जा सकेगा, जिसमें अक्षय ओबेरॉय और सनी सिंह भी शामिल हैं.